Марина Абрамович створила дизайн етикеток для італійських вин: частину пляшок продадуть на аукціоні

Італійська виноробня Ornellaia представила дизайн етикеток, який сербська перформерка Марина Абрамович створила для вин 2023 року, пише ArtNews.

Робота мисткині стала частиною проєкту Vendemmia d’Artista. Художниця створила оформлення для стандартної пляшки 750 мілілітрів, а також для форматів 3 літри, 6 літрів і 9 літрів.

Найбільший наклад матимуть пляшки об’ємом 750 мілілітрів. Водночас Ornellaia випустить лише 100 пляшок по 3 літри, 10 пляшок по 6 літрів і одну пляшку об’ємом 9 літрів.

Для кожного формату художниця запропонувала окреме рішення. На пляшках 750 мілілітрів і 3 літри розмістили графічні автопортрети, на 6-літровій — фотографічний автопортрет. Найбільш концептуальною стала 9-літрова пляшка: її етикетка містить інструкцію повільно пити вино із заплющеними очима та слухати музику.

У відео про співпрацю Абрамович пояснила, що хотіла створити роботу, яка була б водночас особистою та інтерактивною. Вона також звернулася до образу винограду як до першооснови вина і використала його в трьох автопортретах. За словами художниці, коли вона почала вкривати виноградом обличчя, зображення набуло рис, схожих на Медузу.

Для 9-літрової пляшки Абрамович обрала музику Ніно Роти до фільму «Солодке життя» 1960 року. Саме її вона згадує в інструкції на етикетці.

Частину лімітованих пляшок продадуть на аукціоні Bonhams у червні. Кошти спрямують на виставку «Guggenheim Pop: 1960 to Now», яка відкриється в музеї Гуггенгайма того ж місяця.