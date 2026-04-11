Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

На YouTube почали показувати 90-секундну рекламу без можливості пропуску

Ірина Маймур 11 квітня 2026
2004
На YouTube почали показувати глядачам на телевізорах 90-секундні рекламні вставки без можливості пропуску. Про новий формат повідомляє 9to5Google з посиланням на дописи користувачів на платформі Reddit.

Частина глядачів побачила на платформі рекламу тривалістю 90 секунд. Це значно довше за 30-секундні заставки, які YouTube офіційно запровадив лише минулого місяця.

Один користувач помітив такий формат у 40-хвилинному відео, інший — у ролику тривалістю менш як 20 хвилин. Це свідчить про те, що хронометраж відео, ймовірно, не впливає на появу таких вставок.

Водночас ідеться не обов’язково про рекламу, яка триває рівно 90 секунд. У матеріалі зазначають, що сам рекламний блок може бути довшим, а можливість пропустити його з’являється лише після перших 90 секунд.

Поки що новий формат, схоже, стосується лише перегляду YouTube на телевізорах. На комп’ютерах і смартфонах про такі зміни не повідомляли.

В 9to5Google пов’язують це з намаганням Google залучити на платформу більше традиційних телевізійних рекламодавців — тих, які працюють із кабельним телебаченням або рекламними тарифами стримінгових сервісів.

Окремо 9to5Google нагадує, що менш ніж два місяці тому Google оновила тариф YouTube Premium Lite у США. Він пропонує перегляд майже всіх відео без реклами, фонове відтворення та офлайн-завантаження за 8 доларів на місяць, якщо не йдеться про музичний контент.

Фото: Leon Bublitz / Unsplash
Мітки
Новини
Читайте також
© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.