Помер актор Джон Нолан — зірка «Бетмена» та дядько Крістофера Нолана

Артем Черничко 13 квітня 2026
У віці 87 років пішов із життя британський актор театру і кіно Джон Нолан. За свою багаторічну кар'єру він встиг попрацювати на найкращих сценах Британії та знятися у знакових блокбастерах свого племінника — Крістофера Нолана. Про це повідомило видання Stratford-Upon-Avon Herald.

Джон Нолан народився в Лондоні 1938 року. Він здобув класичну освіту в Drama Centre London і розпочав шлях із театру, зокрема грав Ромео в театрі Річмонда. Згодом приєднався до Королівської шекспірівської компанії та працював у Національному театрі під керівництвом Тревора Нанна.

Телевізійну впізнаваність актору принесли головні ролі в мінісеріалі BBC «Деніел Деронда» (1970) і науково-фантастичній драмі «Doomwatch».

Для широкого загалу Джон Нолан став відомим завдяки появі у фільмах свого племінника, режисера Крістофера Нолана. Він знявся у дебютній стрічці режисера «Переслідування» (1998), а пізніше зіграв Дугласа Фредерікса, члена ради директорів Wayne Enterprises, у фільмах «Бетмен: Початок» та «Темний лицар повертається». Також він з'явився у військовій драмі «Дюнкерк» (2017).

Сучасна аудиторія також знає його за роллю головного антагоніста Джона Гріра у серіалі «У полі зору» (Person of Interest), шоуранером якого є інший його племінник — Джонатан Нолан.

У актора залишилися дружина, актриса Кім Гартман, двоє дітей та онуки.

