Німецька тренерка вперше очолила чоловічу команду Бундесліги — це історична подія для Європи

Артем Черничко 13 квітня 2026
559

Берлінський футбольний клуб «Уніон» оголосив про призначення Марі-Луїзи Ети на посаду тимчасового головного тренера чоловічої команди. Ця подія стала безпрецедентною для європейського футболу: вперше в історії жінка очолила клуб із «великої п’ятірки» чемпіонатів, куди входять Англія, Іспанія, Німеччина, Італія та Франція. Про це пише BBC.

Ета змінила на цій посаді Штеффена Баумгарта, якого звільнили після серії невдалих результатів. Наразі «Уніон» на 11-му місці, і хоча команда має солідний відрив від зони вильоту, серія лише з двох перемог у 14 матчах 2026 року змусила керівництво піти на радикальні зміни.

Для 34-річної Марі-Луїзи Ети це не перший випадок руйнування гендерних бар'єрів. У 2023 році вона стала першою жінкою-асистенткою тренера в історії Бундесліги. У 2024-му фахівчиня вперше в історії ліги керувала командою з бровки під час дискваліфікації головного тренера, а у 2025-му очолила юнацьку команду «Уніону».

У минулому Ета була професійною футболісткою, вигравала жіночу Лігу чемпіонів у складі «Турбіне» (Потсдам) та виступала за молодіжні збірні Німеччини.

Реакція спільноти виявилася надзвичайно позитивною. Речник клубу Джейкоб Світман заявив, що за 20 років роботи не бачив такої одностайної підтримки нового тренера.

Після завершення цього сезону Ета, як планується, передасть справи новому наставнику чоловічої команди та очолить жіночий склад «Уніону».

Мітки
Новини
Читайте також
Померла співачка Аша Бхосле — культовий голос індійського кіно Брітні Спірс звернулася до рехабу після скандального арешту Адміністрація Трампа показала проєкт 76-метрової тріумфальної арки у Вашингтоні Помер актор Джон Нолан — зірка «Бетмена» та дядько Крістофера Нолана
Київські замальовки. Випуск 32 11 квітня 2026 Усе найкраще й одразу у французькому великодньому пирозі Pâté Berrichon 10 квітня 2026 Книжка краще: графічна адаптація літератури — розвага для ледарів? 10 квітня 2026 Що не так (або так) із фонтаном на Бессарабській площі в Києві 10 квітня 2026 Батько-засновник Френк Ллойд Райт — архітектор прерій, індустріалізації та Америки майбутнього 09 квітня 2026 Сирна паска — найпростіший рецепт великоднього столу 09 квітня 2026

