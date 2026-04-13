Іван Назаренко 13 квітня 2026
Померла співачка Аша Бхосле — культовий голос індійського кіно

Померла індійська співачка Аша Бхосле, їй було 92 роки. Про смерть повідомив її син, пише BBC. Артистка пішла з життя в Мумбаї після серцевого нападу.

Бхосле вважається однією з ключових постатей індійської попкультури. Її кар’єра тривала понад вісім десятиліть, а репертуар налічує більш як 12 тисяч пісень. Вона була однією з головних виконавиць так званого плейбек-співу — коли актори у фільмах лише відкривають рот під уже записані треки.

Її голос сформував звучання індустрії Боллівуду для кількох поколінь. Серед найвідоміших пісень — Dum Maro Dum і Piya Tu Ab To Aaja, а також роботи для фільмів «Караван» і «Дорога Умрао».

Окремою сторінкою стала її співпраця з композитором Рахулом Дев Бурманом, з яким вона створила десятки хітів і який згодом став її чоловіком. Разом вони значно оновили звучання музики в індійському кіно.

Навіть в останні роки Бхосле залишалась активною. Фінальною роботою співачки стала спільна пісня із гуртом Gorillaz — The Shadowy Light з альбому The Mountain 2026 року.

Фото: Firoze Edassery / Wikimedia Commons
