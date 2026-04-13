The Rolling Stones випустили сингл під «секретною» назвою — і готують новий альбом

Легендарні The Rolling Stones повернулися з новою музикою, використавши для релізу секретне ім’я. У суботу гурт випустив сингл «Rough and Twisted» на ексклюзивному вінілі під назвою The Cockroaches. Про це пише NME.

Платівки з’явилися лише в обмеженій кількості незалежних музичних магазинів. Наразі пісня офіційно недоступна на стримінгових сервісах, але фани вже поширюють уривки блюз-рокового треку в Instagram та X.

Музичний критик The Times Вілл Ходжкінсон описав нову композицію як «класичних Stones»: з потужним рифом, енергійним соло Міка Джаггера на губній гармоніці та бунтівним духом.

...And finally this is what the new Rolling Stones (or The Cockroaches) song “Rough and Twisted” sounds. The led single for their next studio album. Single released on this day, April 11th, 2026, on a limited edition in vinyl. #TheRollingStones pic.twitter.com/PZTrBp7bDC — (@SukursalRock) April 11, 2026

Це перша нова робота гурту після успішного альбому 2023 року Hackney Diamonds. Продюсером майбутньої платівки став володар «Греммі» Ендрю Вотт, відомий співпрацею з Полом Маккартні, Елтоном Джоном та Леді Гагою.

Маркетингова кампанія розпочалася з появи в Лондоні плакатів із написом «The Cockroaches» та QR-кодом, що веде на сайт із зухвалим питанням: «Who the f*ck are The Cockroaches». Це відсилання до відомої назви, яку гурт використовував для таємних концертів ще у 1977 році.

Реліз нового альбому заплановано на липень 2026 року, проте його назву наразі тримають у секреті. За даними інсайдерів, гурт поки що не планує концертний тур на підтримку платівки.