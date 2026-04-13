У Лондоні затримали фронтмена гурту Massive Attack на пропалестинському мітингу

Іван Назаренко 13 квітня 2026
451

Фронтмена гурту Massive Attack Роберта Дель Ная затримали в Лондоні під час протесту проти заборони активістської групи Palestine Action, пише The Guardian.

Поліція підозрює музиканта у публічній підтримці організації, яку раніше було внесено до списку заборонених.

Інцидент стався 11 квітня на Трафальгарській площі, де зібралися сотні демонстрантів. Дель Ная тримав плакат із написом про підтримку Palestine Action. На відео можна побачити, як правоохоронці підходять до нього, після чого силоміць виносять із натовпу.

Сам музикант заявив, що вважає затримання незаконним. Ще до акції він визнавав ризики для своєї кар’єри, зокрема можливі проблеми з поїздками та візами, але вирішив вийти на протест.

За даними поліції, лише за цей день було затримано понад 500 людей віком від 18 до 87 років. Загалом кількість арештів за підтримку Palestine Action перевищила 2 тисячі.

Ситуація ускладнюється тим, що раніше Високий суд Англії та Вельсу визнав заборону групи непропорційною та незаконною. Попри це, у березні поліція знову відновила затримання учасників акцій.

Організатори протесту з руху Defend Our Juries заявили, що дії правоохоронців суперечать судовому рішенню і схожі на надмірне обмеження прав.

Після звільнення Дель Ная опублікував заяву, в якій розкритикував ситуацію, зазначивши, що у Британії людей можуть затримувати навіть за мирний протест із плакатом.

