На головному вокзалі Києва з’явиться нова безбар’єрна платформа — перша за 25 років

«Укрзалізниця» розпочала реконструкцію другої платформи Центрального вокзалу Києва. Це перше суттєве оновлення перонів із 2001 року, повідомила пресслужба перевізника.

Платформу піднімуть із теперішніх 200 мм до 1100 мм. Це дозволить пасажирам заходити у вагони на 2-й та 3-й коліях без подолання сходинок, оскільки перон буде на одному рівні з підлогою поїзда.

Також платформу обладнають ліфтом та ескалаторами. Це забезпечить зручний спуск із конкорсу — переходу над коліями між Центральним і Південним вокзалами.

Оновлення критично необхідне для людей на кріслах колісних, батьків із дитячими візками, літніх людей та пасажирів із важким багажем, наголошує УЗ.

До цього часу безбар’єрними на вокзалі були лише дві платформи із чотирнадцяти — №1 та №14. Решту перонів не оновлювали понад 20 років. Перші кроки до інклюзивності зробили у 2023 році, встановивши два ліфти на першій платформі.

Проєкт реалізують за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Завершити будівництво на другому пероні планують на початку 2027 року. У планах — поетапна реконструкція всіх інших платформ вокзалу за умови наявності фінансування.