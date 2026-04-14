Дональд Трамп видалив ШІ-зображення, де він постає у ролі Ісуса

Президент США Дональд Трамп видалив зі свого акаунта в Truth Social зображення, на якому він був представлений у вигляді Ісуса Христа. Публікація викликала хвилю критики, зокрема й серед його прихильників, пише Variety.

На згенерованому ШІ зображенні Трамп постає у ролі релігійної фігури, що «зцілює» людину, тоді як навколо зображені військові, лікарі та американська символіка. Після реакції в соцмережах пост було видалено.

JUST IN: President Trump posts image portraying himself as Jesus Christ. pic.twitter.com/utqhVoLgQ8 — Remarks (@remarks) April 13, 2026

Як повідомила журналістка Кейтлан Коллінз, сам Трамп заявив, що нібито сприйняв зображення інакше. За його словами, він вважав, що там його показано як лікаря.

Критика пролунала навіть від консервативних коментаторів і союзників політика. Вони назвали публікацію недоречною та образливою, звинувативши її у богохульстві.

Раніше Трамп уже поширював ШІ-зображення, де він постає у ролі глави католицької церкви. Нова публікація з’явилася після різкої критики Папи Римського через війну в Ірані.