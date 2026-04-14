Дональд Трамп видалив ШІ-зображення, де він постає у ролі Ісуса

Іван Назаренко 14 квітня 2026
Президент США Дональд Трамп видалив зі свого акаунта в Truth Social зображення, на якому він був представлений у вигляді Ісуса Христа. Публікація викликала хвилю критики, зокрема й серед його прихильників, пише Variety.

На згенерованому ШІ зображенні Трамп постає у ролі релігійної фігури, що «зцілює» людину, тоді як навколо зображені військові, лікарі та американська символіка. Після реакції в соцмережах пост було видалено.

Як повідомила журналістка Кейтлан Коллінз, сам Трамп заявив, що нібито сприйняв зображення інакше. За його словами, він вважав, що там його показано як лікаря.

Критика пролунала навіть від консервативних коментаторів і союзників політика. Вони назвали публікацію недоречною та образливою, звинувативши її у богохульстві.

Раніше Трамп уже поширював ШІ-зображення, де він постає у ролі глави католицької церкви. Нова публікація з’явилася після різкої критики Папи Римського через війну в Ірані.

