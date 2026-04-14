Доллі Партон, Обама й Зеленський очолили рейтинг симпатій американців

Артем Черничко 14 квітня 2026
447

Кантрі-співачка та філантропка Доллі Партон очолила рейтинг симпатій американців, залишивши далеко позаду провідних політиків. До трійки лідерів із позитивним рейтингом також увійшов президент України Володимир Зеленський, пише The Guardian із посиланням на опитування UMass/YouGov.

Доллі Партон стала абсолютним лідером симпатій: 70% опитаних ставляться до неї позитивно, і лише 5% — негативно. Її чистий рейтинг прихильності склав рекордні +65%.

Такий успіх 11-разової лауреатки «Греммі» пояснюють не лише її музичною кар’єрою, а й масштабною благодійністю й аполітичністю. Її фонд Imagination Library передав дітям понад 270 мільйонів книг, а пожертва у розмірі $1 мільйона допомогла прискорити розробку вакцини Moderna проти COVID-19.

Друге місце посів 44-й президент США Барак Обама з чистим рейтингом +14% (50% симпатій).

Трійку лідерів замикає президент України Володимир Зеленський. Його чистий рейтинг склав +12%: 35% американців ставляться до нього прихильно, тоді як 22% висловили негативну думку. Показово, що Зеленський випередив у цьому списку американських президентів Джорджа Буша-молодшого (+5%), Дональда Трампа (-18%) та Джо Байдена (-19%).

Серед інших культурних діячів до рейтингу потрапила Тейлор Свіфт, чий показник прихильності склав скромні +3%. На протилежному кінці списку опинився Володимир Путін — його антирейтинг сягнув -65%.

