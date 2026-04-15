Серіал «Молодий Шерлок» продовжили на другий сезон — перший епізод зніме Гай Річі

Стримінговий сервіс Prime Video офіційно продовжив серіал «Молодий Шерлок» на другий сезон. Перший епізод нового сезону знову зніме британський режисер Гай Річі, пише Deadline.

Зін Цзен, Гіро Файнс-Тіффін і Донал Фінн на нью-йоркському показі «Молодого Шерлока». Фото: Thenews2, M10s / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Серіал про ранні роки Шерлока Голмса став хітом платформи. Він очолив чарти сервісу в 95 країнах, зібрав 45 мільйонів глядачів і увійшов до десятки найуспішніших оригінальних проєктів Prime Video.

Перший сезон розповідає, як Шерлок Голмс у виконанні Гіро Файнса-Тіффіна знайомиться з Джеймсом Моріарті, якого зіграв Донал Фінн. На початку історії вони ще не є ворогами, а навпаки, стають друзями й разом намагаються розкрити міжнародну загадку, що розгортається протягом восьми епізодів.

У першому сезоні також знялися Зін Цзен, Джозеф Файнс, Наташа Макелгон, Макс Айронс і Колін Ферт. Інформації про акторський склад другого сезону поки що немає.

Гай Річі також залишиться виконавчим продюсером проєкту. Серіал створив і спродюсував шоуранер Меттью Паркгілл. Виробництво веде британська компанія Motive Pictures у співпраці з Amazon MGM Studios.

Керівник напряму глобального телебачення Amazon MGM Studios Пітер Фрідлендер заявив, що у «Молодого Шерлока» є «рідкісна магія», а мільйони глядачів у всьому світі не просто дивляться детективну історію, а закохуються в походження ікони. Він також відзначив роботу Гая Річі й Меттью Паркгілла над історією ранніх років Шерлока та їхню версію Моріарті.

Раніше засновник Motive Pictures Саймон Максвелл казав, що «Молодий Шерлок» від початку задумувався як багатосезонний серіал і що перший сезон показав лише перший етап історії становлення героя.