«Гра престолів» стане фільмом — сценарій напише шоуранер «Карткового будинку»

Артем Черничко 04 березня 2026
Кіностудія Warner Bros. розпочала роботу над художнім фільмом «Гра престолів» за мотивами фентезі-саги Джорджа Р. Р. Мартіна. Сценаристом проєкту виступив Бо Віллімон («Картковий будинок», «Андор»), пише Variety.

Наразі проєкт перебуває на ранній стадії розробки: режисерський склад та акторський каст ще не визначені. Хоча деталі сюжету тримають у таємниці, вже відомо, що стрічка зосередиться на постаті Ейгона I Таргарієна. Історія розповість про засновника династії Таргарієнів та його завоювання Вестероса, що відбувалося за кілька століть до подій оригінального серіалу «Гра престолів».

Раніше цей персонаж не з'являвся на екранах, проте історія його родини вже лягла в основу успішних спінофів HBO — «Дім Дракона» та «Лицар сімох королівств».

Подальша доля фільму залежить від корпоративних змін у Warner Bros. Наразі триває процес злиття компанії з Paramount Skydance. У разі схвалення угоди нове керівництво може переглянути стратегію розвитку та список проєктів, що перебувають у розробці.

