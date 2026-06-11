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Зірка «Спадкоємців» Джеремі Стронґ зіграє Марка Цукерберга в сиквелі «Соціальної мережі» — дивіться трейлер

Артем Черничко 11 червня 2026
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Студія Sony Pictures презентувала перший трейлер фільму «Соціальна розплата» (The Social Reckoning) — офіційного сиквелу драми «Соціальна мережа» (2010). Якщо перший фільм розповідав про зародження Facebook, то нова стрічка зосередиться на масштабних скандалах навколо платформи, пише Variety.

Головну роль засновника Facebook Марка Цукерберга цього разу виконав Джеремі Стронґ («Спадкоємці»), який замінив Джессі Айзенберга, що грав у оригіналі. Разом із ним у фільмі знялися Майкі Медісон («Анора»), Джеремі Аллен Вайт («Ведмідь») та комік Білл Барр. Сценаристом і режисером сиквелу став Аарон Соркін, який отримав «Оскар» за сценарій до «Соціальної мережі».

Прев'ю відео

В основу сюжету лягла реальна історія колишньої інженерки Facebook Френсіс Гауген (Майкі Медісон) та репортера видання The Wall Street Journal Джеффа Горвіца (Джеремі Аллен Вайт). Їхнє спільне розслідування 2021 року під назвою «Файли Facebook» викрило внутрішні дослідження компанії. Вони довели, що керівництво соцмережі знало про її шкідливий вплив на психіку підлітків, а також про роль алгоритмів у поширенні дезінформації та розпалюванні політичного насильства, але свідомо ігнорувало це заради прибутків.

«Немає жодного життя, якого б не торкнувся алгоритм Facebook, і цей вплив сформував усе навколо. Тому настав час сказати більше», — прокоментував Аарон Соркін задум сиквелу під час CinemaCon.

«Соціальна мережа» режисера Девіда Фінчера зібрала у світовому прокаті $226 мільйонів, отримала вісім номінацій на «Оскар» і досі вважається одним із найвпливовіших фільмів про технологічну індустрію в історії Голлівуду.

Світова прем'єра «Соціальної розплати» в кінотеатрах запланована на 9 жовтня.

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