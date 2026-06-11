Режисер «Людина-павук: Навколо всесвіту» зніме продовження «Мачо і ботан» із Джоною Гіллом та Ченнінгом Тейтумом

У виробництво офіційно запустили фільм «Мачо і ботан 3», режисером нової стрічки стане Родні Ротман, відомий за роботою над «Людина-павук: Навколо всесвіту». Про це повідомляє Variety.

Сценарій Ротман написав разом із Джоною Гіллом та Меган Маллой. До проєкту також повертаються продюсери Філ Лорд і Кріс Міллер, які зняли перші дві частини серії.

Оригінальний фільм «Мачо і ботан» розповідав про двох невдалих поліцейських Шмідта та Дженко у виконанні Ченнінга Тейтума та Джонни Гілла, які під прикриттям вирушають до школи, щоб викрити наркодилерів. Чорна комедія стала несподіваним хітом і зібрала понад $200 мільйонів у світовому прокаті.

Продовження, «Мачо і ботан 2», перенесло героїв до коледжу та виявилося ще успішнішим, заробивши близько $331 мільйона.

Продовження перебувало у розробці майже десять років. Англійською оригінальний фільм називається «21 Jump Street», а його сиквел — «22 Jump Street». Та через затяжну перерву триквел було вирішено назвати «24 Jump Street». На обкладинці сценарію навіть написано: «Ми робили це настільки довго, що довелося пропустити одну частину».

Раніше студія розглядала проєкт, який мав стати кросовером із франшизою «Люди в чорному». За словами Тейтума, сценарій цього фільму був одним із найкращих, які він читав, але проєкт так і не реалізували.

Наразі офіційну пропозицію щодо повернення отримав лише Ченнінг Тейтум, однак переговори з іншими акторами мають розпочатися найближчим часом.