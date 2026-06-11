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Організатори FANCON оголосили дати фестивалю 2027 року

Артем Черничко 11 червня 2026
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Організатори FANCON оголосили дати фестивалю 2027 року

Організатори фестивалю сучасної попкультури FANCON оголосили про повернення події наступного року. FANCON 2027 запланували на 5–6 червня, а перші квитки вже з'явилися у продажу. Про це йдеться в офіційному пресрелізі.

Анонс відбувся за підсумками цьогорічного фестивалю, який пройшов у Києві 6–7 червня і зібрав майже 47 тисяч відвідувачів. Захід розгорнувся у трьох павільйонах МВЦ на рекордній площі у 27 000 м². На Cosplay & K-Pop Cover Dance Show виступили 387 косплеєрів та 412 каверденсерів, які змагалися за призовий фонд у 240 тисяч гривень.

Головними іноземними гостями події стали британський актор Міккі Льюїс («Зоряні війни», «Доктор Хто»), офіційний косплеєр «Відьмака» Бен Бергманн (Maul Cosplay) та американський реслер Патрік Кларк (Velveteen Dream).

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Також захід відвідав засновник серії ігор S.T.A.L.K.E.R. Сергій Григорович — він анонсував розробку своєї нової гри Stranger і провів благодійну автограф-сесію. Окрім цього, на фесті облаштували зони настільних та рольових ігор на площі понад 1000 м². Організатори події спільно з фондом «Свій за Свого» зібрали 776 тисяч гривень для потреб ЗСУ.

Попри економічні виклики та війну, організатори наголошують, що фестиваль розвиватиметься далі. «Ми усвідомлюємо, наскільки важкий зараз психологічний стан у суспільстві, але ми все одно продовжуємо свою справу. Наступного року ми зустрінемося знову, щоб довести — ми здатні творити неможливе», — зазначив СЕО фестивалю Аркадій Медведєв.

Фото: Сергій Сівяков, спеціально для БЖ
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