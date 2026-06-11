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Прокуратура вимагає від власника полагодити історичний флігель у центрі Києва

Ірина Маймур 11 червня 2026
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Шевченківська окружна прокуратура Києва звернулася до суду, щоб зобов’язати власника привести до належного технічного стану пам’ятку архітектури на вулиці Костьольній, 9-Б. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Йдеться про флігель, який входить до комплексу історичної садиби разом із фасадним будинком. Будівля має статус пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення.

Флігель розташований у Шевченківському районі, у Центральному історичному ареалі Києва — це квартал між вулицями Костьольною, Трьохсвятительською та Михайлівською. Також будівля стоїть на території пам’ятки археології місцевого значення — культурного шару «Город Ярослава».

У 2019 році Департамент охорони культурної спадщини КМДА уклав із власником охоронний договір. За ним власник мав утримувати пам’ятку в належному стані, проводити поточні ремонтні роботи та вживати заходів для її збереження.

За даними прокуратури, нині флігель перебуває в незадовільному стані, а власник не виконує умови охоронного договору та вимоги Закону України «Про охорону культурної спадщини».

У прокуратурі зазначають, що через тривалу відсутність необхідних робіт пам’ятка перебуває під загрозою подальшого руйнування.

Суд відкрив провадження в справі.

Фото: Київська міська прокуратура
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