Південнокорейський гурт BTS розпочав перший за чотири роки світовий тур

Ірина Маймур 11 квітня 2026
Південнокорейський гурт BTS розпочав перший за майже чотири роки світовий тур після того, як усі семеро учасників завершили обов’язкову військову службу, пише AP.

Перший великий виступ пройшов у місті Гоян поблизу Сеула. Попри сильний дощ, на стадіоні зібралися понад 40 тисяч фанатів. Ще понад сто людей, яким не дісталися квитки, залишилися біля арени з парасолями, щоб слухати концерт зовні.

На сцену вийшли всі семеро учасників гурту — RM, Джін, Шуґа, Джей-Гоуп, Чімін, Ві та Чонґук. У програмі концерту поєднали пісні з попереднього репертуару гурту та нові треки з п’ятого альбому «ARIRANG». Це перший реліз BTS після завершення служби всіх учасників.

Альбом «ARIRANG», названий на честь корейської народної пісні, дебютував на першому місці Billboard 200. Сингл «Swim» також очолив чарти.

Поверненню гурту передував безплатний концерт на сеульській площі Кванхвамун.

Концерти в Південній Кореї відкривають тур, що охопить США, Європу та Азію. На початку 2027 року гурт також має виступити в Австралії, а завершальний концерт запланований у Манілі в березні 2027 року. За оцінками аналітиків, тур може приносити сотні мільйонів доларів доходу щокварталу.

BTS — південнокорейський гурт, заснований у 2013 році. За роки існування колектив здобув світову популярність і статус корейського культурного амбасадора. У 2020 році гурт став першим K-pop-колективом, який очолив чарт Billboard Hot 100 завдяки своїй першій пісні, виконаній повністю англійською мовою — «Dynamite». У 2022 році BTS взяли паузу, оскільки учасники проходили обов’язкову військову службу.

Фото на обкладинці: Divine Treasure / Wikimedia Commons
