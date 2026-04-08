Анна Вінтур і Меріл Стріп з’явилися на обкладинці Vogue перед прем'єрою «Диявол носить Prada 2»

Колишня головна редакторка Vogue Анна Вінтур знялася для обкладинки журналу разом із Меріл Стріп — акторкою, яка втілила її образ у фільмі «Диявол носить Prada». Авторкою фотосесії стала культова фотографка Енні Лейбовіц, а інтерв’ю у зірок взяла режисерка «Барбі» Ґрета Ґервіґ.

Спільна поява на обкладинці Vogue відбулася напередодні виходу фільму «Диявол носить Prada 2».

Обом героїням зйомки зараз по 76 років. Вінтур у розмові була несподівано відвертою щодо свого віку: «Мені подобається мій вік. Я почуваюся так само живою й сповненою ентузіазму, як і раніше. З досвідом приходить відчуття балансу: ти розумієш, що життя не ідеальне, щось обов'язково піде не так, але ти просто робиш усе, що в твоїх силах. Я вважаю вік своєю перевагою».

Оригінальний фільм «Диявол носить Prada» (2006) знятий за романом Лорен Вайсбергер, яка свого часу була асистенткою Вінтур у Vogue. Анна згадала, що прийшла на прем’єру стрічки в одязі від Prada, навіть не здогадуючись, про що буде сюжет. Хоча спочатку вона називала образ Міранди Прістлі «карикатурним», згодом визнала, що фільм вийшов дуже тонким і кумедним.

На запитання, чи не хотіла б вона помінятися ролями зі Стріп, Вінтур іронічно відповіла: «У жодному разі. Я абсолютно бездарна: не вмію співати, танцювати, грати, готувати чи навіть шити».

Меріл Стріп, своєю чергою, так пояснила своє повернення до ролі Міранди Прістлі через 20 років: «Мене зацікавила бізнес-складова: ця відповідальність за робочі місця безлічі людей і керування великою організацією. Я думала: куди вони рухатимуться далі? Тепер, коли старі інституції руйнуються і ніхто не знає, що взагалі відбувається у світі, мені було цікаво, що вони робитимуть. Думаю, у фільмі вдалося намацати щось дуже правдиве про сучасний бізнес».