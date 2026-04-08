Анна Вінтур і Меріл Стріп з’явилися на обкладинці Vogue перед прем'єрою «Диявол носить Prada 2»

Артем Черничко 08 квітня 2026
Колишня головна редакторка Vogue Анна Вінтур знялася для обкладинки журналу разом із Меріл Стріп — акторкою, яка втілила її образ у фільмі «Диявол носить Prada». Авторкою фотосесії стала культова фотографка Енні Лейбовіц, а інтерв’ю у зірок взяла режисерка «Барбі» Ґрета Ґервіґ.

Спільна поява на обкладинці Vogue відбулася напередодні виходу фільму «Диявол носить Prada 2».

Обом героїням зйомки зараз по 76 років. Вінтур у розмові була несподівано відвертою щодо свого віку: «Мені подобається мій вік. Я почуваюся так само живою й сповненою ентузіазму, як і раніше. З досвідом приходить відчуття балансу: ти розумієш, що життя не ідеальне, щось обов'язково піде не так, але ти просто робиш усе, що в твоїх силах. Я вважаю вік своєю перевагою».

Оригінальний фільм «Диявол носить Prada» (2006) знятий за романом Лорен Вайсбергер, яка свого часу була асистенткою Вінтур у Vogue. Анна згадала, що прийшла на прем’єру стрічки в одязі від Prada, навіть не здогадуючись, про що буде сюжет. Хоча спочатку вона називала образ Міранди Прістлі «карикатурним», згодом визнала, що фільм вийшов дуже тонким і кумедним.

На запитання, чи не хотіла б вона помінятися ролями зі Стріп, Вінтур іронічно відповіла: «У жодному разі. Я абсолютно бездарна: не вмію співати, танцювати, грати, готувати чи навіть шити».

Меріл Стріп, своєю чергою, так пояснила своє повернення до ролі Міранди Прістлі через 20 років: «Мене зацікавила бізнес-складова: ця відповідальність за робочі місця безлічі людей і керування великою організацією. Я думала: куди вони рухатимуться далі? Тепер, коли старі інституції руйнуються і ніхто не знає, що взагалі відбувається у світі, мені було цікаво, що вони робитимуть. Думаю, у фільмі вдалося намацати щось дуже правдиве про сучасний бізнес».

