Каннський фестиваль повертається до авторського кіно — оголосили програму 2026 року

79-й Каннський кінофестиваль оголосив програму. Цього року організатори вирішили дистанціюватися від голлівудських блокбастерів — натомість програма зосереджена на інтелектуальному й незалежному кіно, зазначає Variety. За «Золоту пальмову гілку» змагатимуться Педро Альмодовар, Асгар Фараді, Павел Павліковський, Рюсуке Хамагучі та інші автори.

Директор фестивалю Тьєррі Фремо оголосив основну частину селекції — цьогоріч на розгляд подали рекордні 2541 стрічку зі 141 країни.

Однією з найочікуваніших подій стане нова робота Педро Альмодовара «Гірке Різдво», а також драма іранця Асгара Фараді «Паралельні казки» з Ізабель Юппер та Катрін Деньов, яку він зняв у Парижі. Польський режисер Павел Павліковський представить нову стрічку «Батьківщина» із Сандрою Гюллер у головній ролі.

Румунський автор Крістіан Мунджіу привезе до Канн драму «Фіорд». Південнокорейський режисер На Хон Чжин представить трилер «Надія» — у ньому Майкл Фассбендер та Алісія Вікандер уперше з'являться на екрані як подружня пара. Також до основного конкурсу включили нові стрічки угорця Ласло Немеша, японця Рюсуке Хамагучі та росіянина Андрєя Звягінцева.

Цього року в основному конкурсі представлена рекордна кількість робіт режисерок — одразу п'ять стрічок. Серед них — нові фільми австрійки Марі Кройцер і француженок Жанни Еррі та Леї Місіус.

Єдиним представником США в боротьбі за головний приз став Айра Сакс із мюзиклом «Людина, яку я кохаю», головну роль у якому виконав Рамі Малек.

Світову прем'єру свого трилера «Її особисте пекло» в Каннах проведе данець Ніколас Віндінг Рефн, а француз Квентін Дюп’є покаже комедію з Крістен Стюарт.

Претенденти на «Золоту пальмову гілку» 2026:

«Гірке Різдво» (Amarga Navidad), Педро Альмодовар

«Паралельні казки» (Parallel Tales), Асгар Фараді

«Батьківщина» (Fatherland), Павел Павліковський

«Надія» (Hope), На Хон Чжин

«Фіорд» (Fjord), Крістіан Мунджіу

«Мінотавр», Андрєй Звягінцев

«Кохана людина» (El Ser Querido), Родріго Сорогоєн

«Людина, яку я кохаю» (The Man I Love), Айра Сакс

«Мулен» (Moulin), Ласло Немеш

«Історія ночі» (Histoire de la nuit), Леа Місіус

«Наше спасіння» (Notre salut), Еммануель Марре

«Ніжний монстр» (Gentle Monster), Марі Кройцер

«Нотатки Нагі» (Nagi Notes), Кодзі Фукада

«Вівця в коробці» (Sheep in the Box), Хірокадзу Корееда

«Гаранс» (Garance), Жанна Еррі

«Невідоме» (The Unknown), Артур Харарі

«Раптово» (All of a Sudden), Рюсуке Хамагучі

«Пригода уві сні» (Das Geträumte Abenteuer), Валеска Грізебах

«Боягуз» (Coward), Лукас Донт

«Чорна куля» (La Bola Negra), Хав'єр Амброссі та Хав'єр Кальво

«Жіноче життя» (A Woman’s Life), Шарлін Буржуа-Такке

Почесні «Золоті пальмові гілки» за внесок у кінематограф отримають Барбра Стрейзанд та Пітер Джексон. Фестиваль стартує 12 травня комедією П’єра Сальвадорі «Електричний поцілунок».