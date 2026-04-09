Фото Євгена Малолєтки перемогло в конкурсі World Press Photo 2026

Міжнародний конкурс фотожурналістики World Press Photo 2026 оголосив переможців. Серед них — український фотограф Євген Малолєтка, світлину якого визнали найкращою у регіоні «Європа» (категорія Singles).

Журі відзначило кадр, зроблений у Києві 24 квітня 2025 року. На ньому зображена 65-річна Валерія Синюк біля свого зруйнованого будинку. Жінка спала, коли російська ракета влучила в будівлю навпроти. Того дня Росія здійснила одну з наймасштабніших атак на столицю, внаслідок якої загинули 13 людей, ще 90 отримали поранення.

Журі підкреслило, що кадр зафіксував шок і вразливість людини, яка вижила. Особливу увагу звернули на деталі: розгублений погляд жінки та її домашнє взуття, що підкреслює раптовість атаки та високу людську ціну війни, яка триває вже п'ятий рік.

Євген Малолєтка — воєнний фотограф і документаліст родом із Бердянська. Він висвітлює події в Україні з 2014 року. У 2023-му Євген уже отримував головну нагороду World Press Photo за серію знімків із блокадного Маріуполя, а також став лауреатом двох Пулітцерівських премій. Малолєтка разом із Мстиславом Черновим і Василисою Степаненко є співавтором документальної стрічки «20 днів у Маріуполі», яка принесла Україні «Оскар».