У львівському храмі святого Архистратига Михаїла відреставрують стінопис XVIII століття

У храмі святого Архистратига Михаїла у Львові розпочнуть масштабну реставрацію історичного стінопису. Про це повідомили на сторінці Facebook храму.

Роботи стартують зі святилища, після чого охоплять центральну та бічні нави. Реставрацію виконуватиме Національний інститут польської культурної спадщини за кордоном «Полоніка» у співпраці зі Святомихайлівським монастирем Студійського уставу.

Храм вважається унікальною пам’яткою сакрального мистецтва. Його фрески створили у 1731–1732 роках італійський художник Джузеппе Педретті разом із львівським монахом Бенедиктом Мазуркевичем. Згодом у храмі з’явилися дванадцять бічних вівтарів із іконами.

Стінопис уже кілька разів реставрували, зокрема у 1870, 1906 та 1918 роках. У 2026 році виповнюється 35 років із моменту відновлення богослужінь у храмі після радянського періоду — першу літургію тут провели у березні 1991 року.

У громаді зазначають, що реставрація буде тривалою і потребуватиме значних коштів. Частину фінансування планують залучати через пожертви.