OpenAI розробляє власний смартфон із ШІ-агентами

Компанія OpenAI може випустити власний смартфон із глибокою інтеграцією ШІ-агентів. Масове виробництво пристрою очікується у 2028 році, пише 9to5Mac із посиланням на аналітика Мінг-Чі Куо.

За його даними, OpenAI працює з MediaTek і Qualcomm над процесорами для смартфона. Ексклюзивним партнером із системного дизайну та виробництва має стати Luxshare. Технічні характеристики пристрою і перелік постачальників планують остаточно визначити до кінця 2026 року або в першому кварталі 2027-го.

Куо вважає, що ШІ-агенти можуть змінити сам принцип користування смартфоном. За його словами, користувачам потрібен телефон, який допомагає виконувати завдання, а не просто набір застосунків на екрані.

Саме тому, на думку аналітика, OpenAI потрібен повний контроль над апаратним забезпеченням і операційною системою. Куо пояснює, що смартфон найкраще підходить для роботи ШІ-агентів, бо постійно супроводжує користувача й може враховувати його поточний контекст у реальному часі.

Частину завдань телефон зможе виконувати безпосередньо на пристрої. Для складніших або ресурсомістких операцій використовуватимуть хмарний ШІ.

Аналітик також припускає, що OpenAI може поєднати продаж смартфона з передплатами на власні сервіси та створити нову екосистему для розробників навколо ШІ-агентів.

Раніше повідомлялося, що OpenAI разом із колишнім головним дизайнером Apple Джоні Айвом працює над лінійкою пристроїв зі штучним інтелектом. Серед них називали розумну колонку на кшталт HomePod із ChatGPT і вбудованою камерою, смартокуляри та смартлампу.

На тлі повідомлень про можливий смартфон CEO OpenAI Сем Альтман написав в X, що зараз «гарний час серйозно переосмислити» операційні системи, користувацькі інтерфейси та інтернет-протоколи, які мають бути зручними і для людей, і для ШІ-агентів.

Водночас офіційного підтвердження смартфона від OpenAI поки що немає. Ані OpenAI, ані Qualcomm не підтвердили інформацію про партнерство або розробку пристрою.