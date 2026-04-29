Французький актор Жан Рено написав роман про викрадення Росією українських дітей

Ірина Маймур 29 квітня 2026
Французький актор і письменник Жан Рено написав шпигунський трилер «Втеча» про викрадення Росією українських дітей. Книжку на початку квітня опублікувало французьке видавництво XO Éditions. Про задум роману Рено розповів в інтерв’ю Télé 7.

Головна героїня книжки — Емма, колишня масажистка, яка приєдналася до французької зовнішньої розвідки DGSE. Під прикриттям вона має наблизитися до російського агента й вийти на слід тисяч молодих людей, депортованих у «нові гулаги».

За сюжетом, Емма вирушає до Сибіру, щоб проникнути в центр, де утримують українських підлітків, і задокументувати злочини росіян.

За словами Рено, ідея книжки з’явилася після новин про тисячі українських дітей, яких Росія викрала з тимчасово окупованих територій.

«Я був надзвичайно шокований. Мені здалося божевіллям, що цих дітей викрадають, щоб промивати їм мізки. Я не займаюся політикою — я захотів перетворити це на роман», — пояснив він.

«Втеча» — друга книжка Жана Рено про Емму. Його перший роман «Емма» став міжнародним бестселером і вже представлений у понад 20 країнах.

За даними Єврокомісії, від початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно депортувала близько 20 тисяч українських дітей. Офіс президента України повідомляв, що в межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути додому понад 2100 дітей.

Фото на обкладинці: ManoSolo13241324 / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
В Україні заарештували торговельні марки HBO через несплату компенсації за серіал «Чорнобиль» Третина нових сайтів створена за допомогою ШІ — дослідження У кількох районах Києва невідомі знищили клумби з тюльпанами У США випустять лімітовану серію паспортів із зображенням Трампа
Сюр на паличці: як Сальвадор Далі створив логотип Chupa Chups 28 квітня 2026 «Напівлюдина»: яким вийшов новий серіал творця «Оленяти» 27 квітня 2026 Київські замальовки. Випуск 34 25 квітня 2026 Якою могла би бути Прип’ять? 25 квітня 2026 Тартар — від кочівників до французьких брасері 24 квітня 2026 Стейк-революція: як Україна намагається наздогнати Аргентину та Японію 24 квітня 2026

