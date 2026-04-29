«Тед Лассо» повертається у серпні — тепер він тренуватиме жіночу команду

Американський спортивний комедійний серіал «Тед Лассо» повертається на екрани вже цього літа. Стримінг Apple TV анонсував прем’єру четвертого сезону на 5 серпня. Епізоди виходитимуть щотижня аж до фіналу 7 жовтня.

Цього разу Тед Лассо (Джейсон Судейкіс) знову повертається до Річмонда, але з несподіваною місією — він очолить жіночу футбольну команду другого дивізіону. У тизері тренера «тепло» вітають фани, іронізуючи над його новим амплуа.

До своїх ролей повернуться всі ключові зірки: Ганна Веддінгем, Джуно Темпл, Бретт Ґолдштейн, Брендан Гант і Джеремі Свіфт. Також акторський склад поповнили нові обличчя, зокрема Таня Рейнольдс, Фей Марсей та Грант Філі.

Над сценарієм та продюсуванням продовжує працювати перевірена команда авторів, серед яких Білл Лоуренс та сам Джейсон Судейкіс.

«Тед Лассо» дебютував на Apple TV+ у 2020 році та швидко став культурним феноменом. Історія про американського тренера, який нічого не тямить у європейському футболі, але підкорює британців своєю щирістю, здобула 11 «Еммі». Серіал став популярним не лише завдяки доброму гумору, а й через свою терапевтичну атмосферу та героїв, які замість токсичної маскулінності обирають емпатію.