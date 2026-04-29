У Лондоні відбулася прем'єра 3D-фільму Джеймса Кемерона про тур Біллі Айліш

Біллі Айліш і режисер Джеймс Кемерон зняли концертний 3D-фільм, який зафіксував виступи співачки в Манчестері під час туру Hit Me Hard And Soft — найбільшого в її кар’єрі. Зіркова прем'єра відбулась у Лондоні, повідомляє BBC.

Зйомки тривали протягом чотирьох виступів на майданчику Co-op Live. Фільм поєднує концертні сцени із закулісними моментами. Операторську роботу будували на компактних 3D-камерах, які дозволяли максимально наблизитися до артистки на сцені.

Кемерон сам написав Айліш із пропозицією зняти концерт у 3D. За словами співачки, вона раніше навіть не розглядала такий формат.

У фільмі роль отримали і фанати — Кемерон називає їх повноцінними персонажами історії. У кадрі показано, як слухачі реагують на музику, розповідають, як вона вплинула на їхнє життя, і чому відчувають із нею емоційний зв’язок.

На самій прем'єрі ажіотаж, за словами Кемерона, був більшим, ніж на його власних картинах.

Режисер вважає, що формат дає глядачам доступ до того, чого неможливо побачити наживо, наприклад, великих планів або залаштунків. Водночас він не думає, що 3D стане стандартом для концертних фільмів.