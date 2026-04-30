Прототип Емілі з «Диявол носить Prada» вперше розкрила себе

Американська стилістка Леслі Фремар заявила, що саме вона стала прототипом персонажа Емілі з фільму «Диявол носить Prada», яку зіграла Емілі Блант. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Фремар зазначила, що працювала разом із Лорен Вайсбергер — авторкою роману, на якому базується фільм. Вайсбергер раніше була молодшою асистенткою головної редакторки Vogue Анни Вінтур і описала цей досвід у книжці.

Leslie Fremar, a celebrity stylist who claims to be the inspiration behind the The Devil Wears Prada character Emily, recently opened up about her feelings toward the book that the now classic 2006 comedy was based on. https://t.co/pPdreuiMrJ pic.twitter.com/8Hrk6NYH1m — IGN (@IGN) April 30, 2026

Фремар пригадує, що саме Вінтур належить фраза «мільйони дівчат убили б за цю роботу», яка стала однією з найвідоміших у фільмі. Фремар справді так вважала, тоді як Вайсбергер, на її думку, не сприймала роботу достатньо серйозно.

За словами стилістки, вона дізналася про книжку вже після звільнення з Vogue. А Вінтур сказала, що у книжці Фремар здається навіть гіршою, ніж вона сама. Анна Вінтур стала прототипом Міранди Прістлі, яку у фільмі зіграла Меріл Стріп.

Фремар визнає, що могла бути жорсткою в роботі й перебувала під тиском, оскільки виконувала обов’язки не лише свої, а й колеги. Вона також зазначила, що перша версія книжки була доволі злою, але згодом її пом’якшили.

Після звільнення Вайсбергер вони більше не спілкувалися, і, за словами Фремар, їхня зустріч сьогодні була б дуже незручною.