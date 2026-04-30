Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Прототип Емілі з «Диявол носить Prada» вперше розкрила себе

Іван Назаренко 30 квітня 2026
403

Американська стилістка Леслі Фремар заявила, що саме вона стала прототипом персонажа Емілі з фільму «Диявол носить Prada», яку зіграла Емілі Блант. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Фремар зазначила, що працювала разом із Лорен Вайсбергер — авторкою роману, на якому базується фільм. Вайсбергер раніше була молодшою асистенткою головної редакторки Vogue Анни Вінтур і описала цей досвід у книжці.

Фремар пригадує, що саме Вінтур належить фраза «мільйони дівчат убили б за цю роботу», яка стала однією з найвідоміших у фільмі. Фремар справді так вважала, тоді як Вайсбергер, на її думку, не сприймала роботу достатньо серйозно.

За словами стилістки, вона дізналася про книжку вже після звільнення з Vogue. А Вінтур сказала, що у книжці Фремар здається навіть гіршою, ніж вона сама. Анна Вінтур стала прототипом Міранди Прістлі, яку у фільмі зіграла Меріл Стріп.

Фремар визнає, що могла бути жорсткою в роботі й перебувала під тиском, оскільки виконувала обов’язки не лише свої, а й колеги. Вона також зазначила, що перша версія книжки була доволі злою, але згодом її пом’якшили.

Після звільнення Вайсбергер вони більше не спілкувалися, і, за словами Фремар, їхня зустріч сьогодні була б дуже незручною.

Мітки
Новини
Читайте також
© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.