В італійському місті власників собак зобов'язали прибирати сечу улюбленців

В італійському місті Ліворно запровадили нові правила для власників собак: тепер вони зобов’язані змивати сечу своїх тварин у громадських місцях, інакше їм загрожують штрафи до €500. Про це повідомляє The Guardian.

Рішення ухвалив мер міста Лука Сальветті після численних скарг мешканців на різкий запах, особливо в парках і біля дитячих майданчиків. Влада пояснює, що проблема стала помітнішою через зростання кількості домашніх тварин.

За новими правилами, люди, які вигулюють собак, мають носити з собою пляшки з водою або розпилювачі, щоб одразу змивати сечу з тротуарів, лавок і навіть коліс припаркованих авто чи скутерів. Також заборонено, щоб тварини справляли потребу біля входів у будинки, магазини чи офіси.

Обмеження діятимуть у «проблемний» період — з 20 травня до 31 жовтня, коли спека і відсутність дощів посилюють запахи. Порушників можуть оштрафувати на суму від €25 до €500.

У міськраді підкреслюють, що громадські простори — це спільна територія, і їхній стан напряму впливає на комфорт та санітарію в місті.

Схожі ініціативи з’являються і в інших містах Італії. Наприклад, у Больцано раніше пропонували запровадити окремий «податок на собак», щоб фінансувати прибирання вулиць.