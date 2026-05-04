У Steam вийшов український психологічний горор про Одесу початку 2000-х років

Іван Назаренко 04 травня 2026
Українська інді-студія Judas Brothers випустила гру Arcadia Cafe — психологічний горор, події якого розгортаються в Одесі початку 2000-х років.

У центрі сюжету — працівниця придорожнього кафе Аліна. Гра поєднує робочі зміни героїні з її поверненням додому через міські локації, де поступово з’являються тривожні ситуації та персонажі. Розробники зробили акцент на побутовому горорі без класичних монстрів, напруга виникає через поведінку людей.

Проєкт виконаний у стилістиці ранніх 3D-ігор епохи PlayStation. Інтер’єри квартир, панельна забудова та вигадані локальні бренди відсилають до українських реалій 2000-х.

До розробки долучився геймдизайнер Артур Александров, який працював над S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. За його словами, ідея гри виникла після спостережень за міськими історіями та персонажами в одеському середовищі.

Arcadia Cafe пропонують у Steam зі знижкою у 10% — за 117 гривень. Наразі гра має 53 користувацьких відгуки, серед яких 92% — позитивні.

Зображення: Judas Brothers / Steam
