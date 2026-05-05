Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Вийшов новий трейлер «Одіссеї» Нолана — епічної екранізації поеми Гомера

Артем Черничко 05 травня 2026
756

Кінокомпанія Universal Pictures оприлюднила новий трейлер одного з найочікуваніших фільмів 2026 року — «Одіссеї» Крістофера Нолана. Відео занурює глядачів у світ гомерівського епосу, де Одіссей (Метт Деймон) бореться з Циклопом, а лиховісний Антіной (Роберт Паттінсон) намагається захопити трон Ітаки.

Нолан зібрав масштабний акторський склад: Метт Деймон грає Одіссея, Енн Гетевей — Пенелопу, а Том Голланд — Телемаха. Ролі богів та антагоністів дісталися Зендеї (Афіна), Шарліз Терон (Цирцея) та Роберту Паттінсону (Антіной). Також у стрічці з’являться Лупіта Ніонго, Джон Бернтал, Міа Гот та Елліот Пейдж. Сценарій за мотивами давньогрецької поеми Нолан написав сам.

Прев'ю відео

Презентуючи трейлер на шоу Стівена Колбера, режисер порівняв давньогрецькі міфи із популярною культурою. «Комікс-культура, чи то Marvel, чи DC, багато в чому походить безпосередньо з гомерівського епосу. Гомер — це свого роду Джордж Лукас свого часу. Це було бажання людей вірити, що боги можуть ходити серед нас», — зазначив Нолан.

«Одіссея» увійде в історію як перший ігровий фільм, повністю знятий на камери IMAX. Це перший проєкт режисера після тріумфального «Оппенгеймера», який зібрав майже $1 мільярд у прокаті та отримав сім премій «Оскар». Світова прем'єра запланована на 17 липня.

Мітки
Новини
Читайте також
Померла Доріс Фішер — співзасновниця бренду Gap Як пройшов Met Gala 2026: Бейонсе повернулася, Bad Bunny став «дідом», а мода — мистецтвом У Steam вийшов український психологічний горор про Одесу початку 2000-х років Адміністрація Львова використала згенероване ШІ-фото як підтвердження робіт, яких не проводили
Пауч-статистика: ZYN у цифрах 04 травня 2026 Помірятися хмарочосами: навіщо Саудівська Аравія зводить кілометрову будівлю і планує спорудити вдвічі більшу? 04 травня 2026 Київські замальовки. Випуск 35 03 травня 2026 Цвітна капуста: як овоч без амбіцій став головною стравою 01 травня 2026 Біжи, атлете, біжи: як спортсменам вдається бити дедалі більше рекордів? 01 травня 2026 Lambiek Jazz: що спільного в пива і джазу? 30 квітня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.