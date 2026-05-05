Вийшов новий трейлер «Одіссеї» Нолана — епічної екранізації поеми Гомера

Кінокомпанія Universal Pictures оприлюднила новий трейлер одного з найочікуваніших фільмів 2026 року — «Одіссеї» Крістофера Нолана. Відео занурює глядачів у світ гомерівського епосу, де Одіссей (Метт Деймон) бореться з Циклопом, а лиховісний Антіной (Роберт Паттінсон) намагається захопити трон Ітаки.

Нолан зібрав масштабний акторський склад: Метт Деймон грає Одіссея, Енн Гетевей — Пенелопу, а Том Голланд — Телемаха. Ролі богів та антагоністів дісталися Зендеї (Афіна), Шарліз Терон (Цирцея) та Роберту Паттінсону (Антіной). Також у стрічці з’являться Лупіта Ніонго, Джон Бернтал, Міа Гот та Елліот Пейдж. Сценарій за мотивами давньогрецької поеми Нолан написав сам.

Презентуючи трейлер на шоу Стівена Колбера, режисер порівняв давньогрецькі міфи із популярною культурою. «Комікс-культура, чи то Marvel, чи DC, багато в чому походить безпосередньо з гомерівського епосу. Гомер — це свого роду Джордж Лукас свого часу. Це було бажання людей вірити, що боги можуть ходити серед нас», — зазначив Нолан.

«Одіссея» увійде в історію як перший ігровий фільм, повністю знятий на камери IMAX. Це перший проєкт режисера після тріумфального «Оппенгеймера», який зібрав майже $1 мільярд у прокаті та отримав сім премій «Оскар». Світова прем'єра запланована на 17 липня.