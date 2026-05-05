Кевін Спейсі зіграє головну роль у драмі про Другу світову війну

Кевін Спейсі зіграє головну роль у новій драмі про Другу світову війну «Мелодії лісу» («Melodies in the Forest»). Проєкт перебуває на стадії підготовки, а зйомки планують розпочати в жовтні в Італії та Чехії, повідомляє Deadline.

Актор виконає роль 85-річного диригента Петра Новотні — всесвітньо відомого музиканта, минуле якого раптово дає про себе знати. За сюжетом, героя викрадають під час прогулянки, і він упізнає викрадача — композитора єврейського походження, з яким перетинався 1942 року в таборі Терезін. Паралельно діти Новотні знаходять приховані мемуари, що змінюють їхнє уявлення про батька.

Режисером і сценаристом стрічки виступає Роберто Ліпполіс. У касті також заявлені Джон Севідж, Вінсент Спано, а також Антонелла Сальвуччі і Андреа Брускі.

Виробництвом займаються компанії Ventitre SRL і Pink Flamingo Media Group, а міжнародні права на дистрибуцію отримала Blue Eyes Film — вона представить проєкт на кіноринку в Каннах.

Це одна з небагатьох нових ролей Кевін Спейсі за останні роки після серії судових справ, які суттєво вплинули на його кар’єру. 2023 року актора виправдали у кримінальній справі у Великій Британії, а також визнали невинуватим за цивільним позовом у США. У жовтні 2026 року він мав постати перед судом у Лондоні за новими цивільними позовами, але досяг мирової угоди з трьома чоловіками, які звинувачували його в сексуальному насильстві.