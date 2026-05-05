У Києві згорів будинок залізничників — історична споруда кінця ХІХ століття

Іван Назаренко 05 травня 2026
У Києві в Солом’янському районі згоріла історична будівля кінця ХІХ століття, яка входила до забудови колишньої залізничної колонії. Про це повідомляє пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

Дім №40 на вулиці Кондукторській звели у 1890-х роках як частину житлового середовища для працівників залізниці поблизу вокзалу. За словами Перова, споруда була одним із небагатьох збережених прикладів автентичної малоповерхової забудови цієї місцевості.

Дерев’яна садиба мала характерні для того часу конструкції: стіни були потиньковані глиною, а інтер’єри оздоблені гіпсовим ліпленням. Подібні будинки також вирізнялися декоративними елементами з різьбленого дерева, які формували впізнаваний вигляд історичної забудови Батиєвої гори.

Активісти раніше закликали надати таким об’єктам охоронний статус, однак більшість подібних будівель залишалися без захисту. Упродовж останніх десятиліть значна частина цієї забудови була втрачена через нове житлове будівництво.

Пожежа знищила одну з останніх споруд цього типу. Обставини займання наразі не уточнюються.

Фото: Дмитро Перов
