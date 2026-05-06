У Києві пройде вечір-триб’ют Юрія Іллєнка — покажуть його картини та фільм «Лісова пісня. Мавка» ​​​​​​​

Артем Черничко 06 травня 2026
Цієї суботи, 9 травня, у київському кінотеатрі «Оскар» (ТРЦ Gulliver) відбудеться вечір-триб’ют до 90-річного ювілею українського режисера та оператора Юрія Іллєнка. Подію організовує кінофестиваль «Миколайчук OPEN» за підтримки Держкіно та родини митця. Початок о 17:00, вхід вільний.

У рамках вечора в холі кінотеатру представлять унікальні художні полотна Юрія Іллєнка з приватного архіву його родини. Це картини, які не увійшли до експозиції у Чернівцях. Крім того, відвідувачі побачать класичне фентезі «Лісова пісня. Мавка» (1981) та зможуть долучитися до розмови з синами режисера.

Програмний директор «Миколайчук OPEN» Алекс Малишенко зазначає, що для вечора обрали саме екранізацію твору Лесі Українки, де Іллєнко виступив режисером, оператором і сценаристом: «Це зрілий фільм, що є не лише класикою, а й одним з небагатьох українських фентезі радянської епохи».

Подія у Києві стане передмовою масштабної ретроспективи «Юрій Іллєнко: 90 років наперекір усьому». Основна програма триватиме з 13 до 20 червня на фестивалі «Миколайчук OPEN» у Чернівцях. Там глядачі побачать знакові стрічки автора та зможуть відвідати лекції про його творчість. Також у Чернівцях до 27 червня триває перша з 1998 року виставка художніх робіт режисера.

Зображення: кадр із фільму «Лісова пісня. Мавка» ​​​​​​наданий організаторами
