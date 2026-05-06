Активістки FEMEN та Pussy Riot влаштували протест біля павільйону РФ у Венеції

У середу, 6 травня, біля павільйону РФ на 61-й Венеційській бієнале відбулася масштабна протестна акція. Активістки українського руху FEMEN об'єдналися з учасницями російського феміністського гурту Pussy Riot для спільного протесту проти участі Росії у головній артподії світу. Про це повідомляє ARTnews.

Вранці група з кількох десятків протестувальниць оточила будівлю російського павільйону. Активістки в рожевих балаклавах та з оголеними грудьми палили димові шашки в кольорах українського прапора, а також розпилювали рожевий дим.

Протестувальниці імітували виступ із гітарами під гучну музику з портативних колонок. Натовп скандував: «Russia kills! Biennale exhibits!» («Росія вбиває — Бієнале експонує»), «Art for show, graves below!» («Мистецтво для шоу, могили — під ним»), «Blood is Russia’s art!» («Російське мистецтво — це кров!»), а також «Слава Україні!».

Організаторки акції — Інна Шевченко (FEMEN) та Надія Толоконнікова (Pussy Riot) — виступили із заявами щодо доречності російської присутності.

«Кожен російський витвір мистецтва, показаний цього року, стоїть на невидимому п’єдесталі — українській крові. Ви не знайдете цього в каталозі. Але це єдиний матеріал, на якому справді тримається цей павільйон», — заявила Інна Шевченко.

Толоконнікова підкреслила, що якщо Бієнале справді дбає про свободу слова, вона мала б працювати не з офіційними представниками РФ, а з митцями, які перебувають у в'язницях за підтримку України та опір режиму.

Російський павільйон працюватиме лише під час прев’ю-показів з 5 до 8 травня для професійної аудиторії, після чого буде закритий. Надалі відвідувачам показуватимуть лише відеодокументацію проєкту.

Скандал навколо бієнале посилився після відставки міжнародного журі. Його члени раніше заявляли, що не розглядатимуть для нагород павільйони країн, чиї політичні лідери звинувачуються у воєнних злочинах.