Іван Назаренко 06 травня 2026
«Ідіть працювати»: Стінг розповів, що не залишить своїм дітям великі спадки

Стінг заявив, що не планує залишати своїм шістьом дітям великі спадки, оскільки вважає, що вони мають самостійно знайти свій шлях у житті. Про це музикант розповів в інтерв’ю CBS Sunday Morning, передає The Independent.

За словами Стінга, найгірше, що можна зробити для дитини, — це сказати їй, що працювати не доведеться. Музикант каже, що з дитинства привчав дітей до самостійності.

Він оплачує їм освіту та базові потреби, але вважає, що далі вони мають будувати кар’єру самі: «У вас є взуття на ногах, я плачу за ваше навчання. Ідіть працювати», — сказав співак.

Стінг також зазначив, що не вважає свій підхід жорстоким. Навпаки, він бачить у цьому довіру до власних дітей і впевненість, що вони здатні досягти успіху без спадкових мільйонів.

Артист має шістьох дітей: двох від першого шлюбу з акторкою Френсіс Томелті та чотирьох від нинішньої дружини Труді Стайлер, з якою перебуває у шлюбі понад 30 років.

Стінг прославився як фронтмен гурту The Police, а після початку сольної кар’єри випустив 15 студійних альбомів і здобув 11 премій «Греммі».

Фото: Raph_PH / Wikimedia Commons
