Київська школа економіки відкриває перший в Україні студентський колівінг

Київська школа економіки (KSE) оголосила про завершення збору $40 мільйонів на створення нового кампусу в Києві. Це найбільший інфраструктурний проєкт у сфері приватної освіти України, реалізований виключно коштом приватних та інституційних донорів без залучення бюджетних грошей, повідомили в пресслужбі вишу.

Частину цих коштів спрямували на створення першого в країні власного студентського колівінгу за американською моделлю. Новий простір на Оболонській набережній площею понад 1000 м² розрахований на 100 місць та містить 858 м² навчальних аудиторій.

KSE стала першим українським університетом, який офіційно інтегрував формат колівінгу у свою структуру. На відміну від традиційних гуртожитків, це середовище поєднує приватні зони для відпочинку зі спільними просторами: коворкінгами, кухнями та зонами для навчання.

Першими мешканцями стануть 50 учасників програми Come Back Home (студенти, які повертаються в Україну з-за кордону) та ще 50 студентів із різних міст України, зокрема діти військових та ВПО. Будівля повністю адаптована до реалій війни: вона має автономне тепло- та електропостачання, а також безпечні зони.

Новий кампус KSE на Оболоні складатиметься з двох частин:

Основна територія біля парку «Наталка»: комплекс, де впроваджується концепція Art & Science. Тут поєднуватимуть наукову діяльність із рекреацією: гольфом, йогою, відкритим кінотеатром та бібліотекою. Простір буде відкритим не лише для студентів, а й для київської громади. Навчально-житловий блок: окремі будівлі на набережній з колівінгами та аудиторіями.

Наразі більша частина навчального процесу відбувається в основному кампусі KSE — будівлі Dragon Capital на вулиці Шпака в Києві.