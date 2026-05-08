Пол Маккартні представив чергову пісню з нового альбому — це його перший дует із Рінго Старром

Артем Черничко 08 травня 2026
Сер Пол Маккартні оприлюднив композицію «Home to Us» — свій перший офіційний дует із ексколегою по гурту The Beatles Рінго Старром. Трек став черговим анонсом майбутнього сольного альбому Маккартні під назвою «The Boys of Dungeon Lane», пише Pitchfork.

«Home to Us» — єдина пісня в новому альбомі, де залучено запрошеного барабанщика. Спочатку Маккартні та продюсер Ендрю Ватт просили Старра лише записати ударні, а згодом — заспівати кілька рядків. Проте зрештою робота переросла у повноцінне спільне виконання.

Маккартні зазначив, що пісня розповідає про їхнє коріння та дорослішання у повоєнному Ліверпулі. Рінго Старр виріс у районі Дінгл, який був досить суворим місцем. За словами Маккартні, попри всі труднощі та небезпеки того часу, це місце назавжди залишилося для них домом.

Нова платівка «The Boys of Dungeon Lane» побачить світ 29 травня на лейблах MPL/Capital. Альбом позиціонують як автобіографічне дослідження дитинства Маккартні. Перший сингл із цього релізу, «Days We Left Behind», вийшов у березні.

Ця робота стала першою співпрацею двох «бітлів» після виходу «фінальної» пісні гурту «Now and Then» у 2023 році. Той трек був створений на основі архівного запису Джона Леннона за допомогою технологій ШІ, які надав режисер Пітер Джексон.

Фото: Ben Stansall / AFP
