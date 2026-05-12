Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Майкл Б. Джордан готує серіал про Мухаммеда Алі та екранізацію фентезі «Четверте крило»

Іван Назаренко 12 травня 2026
275
Майкл Б. Джордан готує серіал про Мухаммеда Алі та екранізацію фентезі «Четверте крило»

Компанія Amazon представила одразу кілька нових серіалів від оскароносного актора та продюсера Майкла Б. Джордана під час презентації для рекламодавців у Нью-Йорку, пише Variety.

Наприкінці презентації Prime Video Джордан вийшов на сцену як голова своєї продюсерської компанії Outlier Society. Разом із керівниками Amazon MGM Studios він представив три великі телевізійні проєкти, які зараз перебувають у виробництві.

Першим став серіал «The Greatest» — перший погоджений родиною Мухаммеда Алі проєкт про життя боксера. Шоу створює сценарист Бен Воткінс, а сюжет охопить шлях Алі від часів, коли він був ще Кассіусом Клеєм, до статусу світової легенди. Консультанткою серіалу виступає вдова спортсмена Лонні Алі. Головну роль виконає молодий актор Яален Бест, якого Джордан представив публіці прямо на сцені.

Також Amazon анонсувала серіал «Delphi» — телевізійне розширення франшизи «Крід». Проєкт Джордан продюсує разом із режисером Райаном Куглером, з яким працював над попередніми фільмами серії. Шоу зосередиться на спортзалі Delphi Boxing Academy із фільмів франшизи. Шоуранером став Марко Рамірес, а виробництво стартує 18 травня у Лос-Анджелесі.

Третім проєктом стала екранізація роману «Четверте крило» письменниці Ребекки Яррос. Amazon замовила повноцінний серіал за книжкою, яка стала одним із найгучніших фентезійних хітів останніх років. Outlier Society придбала права на цикл «The Empyrean» ще до виходу першого роману у 2023 році.

Над серіалом працюватимуть шоуранерка Мередіт Аверілл та режисерка Ліза Джой, відома за серіалом «Світ Дикого Заходу». Джордан і Яррос виступатимуть виконавчими продюсерами проєкту.

Фото: Gage Skidmore / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
Науковці створили водорості, які можуть очищати воду від мікропластику У всесвіті «Форсажу» знімуть одразу чотири серіали Співачка FKA twigs зіграє Жозефіну Бейкер — зірку епохи джазу й борчиню за громадянські права Spotify тепер показує першу прослухану пісню і музичну статистику за весь час користування
Побратими по нещастю: як в Україні та Чехії знищують модерністську архітектуру 12 травня 2026 Київські замальовки. Випуск 36 09 травня 2026 Найепічніші змагання: Як давні греки придумали сучасний спорт 08 травня 2026 Історія іграшок — від водія сміттєвоза 08 травня 2026 «Відображення № 3»: медитативна німецька драма, де всі збіги (не)випадкові 07 травня 2026 «Backrooms: Залаштунки», «Втомлені» та продовження «Мортал Комбата»: 13 фільмів травня 06 травня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.