Майкл Б. Джордан готує серіал про Мухаммеда Алі та екранізацію фентезі «Четверте крило»

Компанія Amazon представила одразу кілька нових серіалів від оскароносного актора та продюсера Майкла Б. Джордана під час презентації для рекламодавців у Нью-Йорку, пише Variety.

Наприкінці презентації Prime Video Джордан вийшов на сцену як голова своєї продюсерської компанії Outlier Society. Разом із керівниками Amazon MGM Studios він представив три великі телевізійні проєкти, які зараз перебувають у виробництві.

Першим став серіал «The Greatest» — перший погоджений родиною Мухаммеда Алі проєкт про життя боксера. Шоу створює сценарист Бен Воткінс, а сюжет охопить шлях Алі від часів, коли він був ще Кассіусом Клеєм, до статусу світової легенди. Консультанткою серіалу виступає вдова спортсмена Лонні Алі. Головну роль виконає молодий актор Яален Бест, якого Джордан представив публіці прямо на сцені.

Michael B. Jordan also introduced a sneak peek from the upcoming Muhammad Ali limited series 'The Greatest,' the first authorized by the legendary boxer’s estate.



He brought out Ali’s wife, Lonnie Ali, and Jaalen Best, who portrays Ali on the series



Також Amazon анонсувала серіал «Delphi» — телевізійне розширення франшизи «Крід». Проєкт Джордан продюсує разом із режисером Райаном Куглером, з яким працював над попередніми фільмами серії. Шоу зосередиться на спортзалі Delphi Boxing Academy із фільмів франшизи. Шоуранером став Марко Рамірес, а виробництво стартує 18 травня у Лос-Анджелесі.

Третім проєктом стала екранізація роману «Четверте крило» письменниці Ребекки Яррос. Amazon замовила повноцінний серіал за книжкою, яка стала одним із найгучніших фентезійних хітів останніх років. Outlier Society придбала права на цикл «The Empyrean» ще до виходу першого роману у 2023 році.

Над серіалом працюватимуть шоуранерка Мередіт Аверілл та режисерка Ліза Джой, відома за серіалом «Світ Дикого Заходу». Джордан і Яррос виступатимуть виконавчими продюсерами проєкту.