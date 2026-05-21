У Києві відбудеться світова прем’єра опери «Матері Херсона» про викрадених Росією українських дітей

4 червня в Національній опері України відбудеться світова прем’єра концертної версії опери «Матері Херсона» українського композитора Максима Коломійця. Твір створили на спільне замовлення Метрополітен-опери в Нью-Йорку та Польської національної опери у Варшаві.

Опера розповідає про двох матерів із Херсона, які долають понад чотири тисячі кілометрів через кілька країн і підконтрольні Росії території, щоби повернути дочок, утримуваних у Криму. В основі твору — реальні свідчення жінок, які повертали своїх дітей із російської окупації.

Лібрето написав американський драматург Джордж Брант, український переклад здійснив Мирослав Лаюк. Диригуватиме Кері-Лінн Вілсон — засновниця Ukrainian Freedom Orchestra та музична директорка «Київської камерати».

Українську прем’єру представляють Метрополітен-опера, Польська національна опера, Національна опера України та Львівська національна опера. Показ відбудеться за підтримки KSE Foundation.

Про роботу над українською прем’єрою та створенням опери в інтерв’ю «Радіо Культура» розповіли продюсерки Галина Григоренко та Саша Андрусик. За їхніми словами, одним із головних рушіїв проєкту став генеральний директор Метрополітен-опери Пітер Гелб, а також його дружина, диригентка Кері-Лінн Вілсон. Гелб і директор Польської національної опери також будуть присутні на концертній прем’єрі в Києві.

Співзасновниця музичної агенції «Ухо» Саша Андрусик працювала в проєкті як консультантка Джорджа Бранта й Максима Коломійця з українського контексту та документальної основи лібрето. За її словами, найбільше вони з Коломійцем працювали з Полом Кремо, головним драматургом Метрополітен-опери. Згодом Андрусик також консультувала режисерку майбутньої сценічної постановки Барбару Висоцьку, допомагала обрати перекладача й працювала з Мирославом Лаюком на етапі українського перекладу.

Андрусик також розповіла, що влітку 2025 року познайомилася з Пітером Гелбом у Києві, після чого він запропонував їй разом із Галиною Григоренко скоординувати й спродюсувати київську прем’єру.

За словами продюсерок, після вибору теми стало зрозуміло, що над твором не можуть працювати тільки композитор і лібретист. До процесу залучали людей та організації, які допомагають українським родинам повертати дітей із російської окупації. Вони ділилися свідченнями з дотриманням вимог захисту персональних даних.

Спершу команда розглядала іншу тему — оперу про Майдан як початок російсько-української війни та про Романа Ратушного як центрального героя. Саме із цим пітчем Максим Коломієць пройшов конкурс, після якого його обрали серед понад 70 українських композиторів. Після кількох місяців роботи Джордж Брант запропонував інший напрям — історію матерів, які їдуть повертати своїх дітей.

Окремо під час роботи над текстом вирішили залишити ім’я Марії Львової-Бєлової — російського Уповноваженого з прав дитини. На арешт чиновниці у справі про депортацію українських дітей видав ордер Міжнародний кримінальний суд. Інші персонажі можуть мати вигадані імена, але ця фігура залишилася частиною документального контексту.

«Це історія про один із найболючіших злочинів війни. Мені важливо, щоб цей досвід був почутий у світі й щоб кожен використовував свої можливості, аби цьому протидіяти», — говорить Максим Коломієць.

У виконанні концертної версії візьмуть участь оркестр і хор Національної опери України, Дитячий хор Київського державного музичного ліцею імені М. В. Лисенка та ансамбль «Київська камерата». Головні партії виконають сопрано Мар’яна Мазур, Анастасія Поважна, Софія Соловій, Анастасія Довбіус, мецо-сопрано Анжеліна Швачка, тенор Віталій Роздайгора та бас Тарас Бережанський.

Сценічна світова прем’єра «Матерів Херсона» відбудеться у Варшаві в жовтні 2026 року. Американська прем’єра запланована в Метрополітен-опері в сезоні 2027–2028.