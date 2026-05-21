У Києві почався сезон фонтанів: перелік локацій

У столичних парках і скверах розпочався сезон роботи фонтанів. Цього року в різних районах Києва працюватимуть 27 водограїв, повідомили в КМДА.

Запуск фонтанів забезпечують районні підприємства з утримання зелених насаджень. Графік роботи відрізнятиметься залежно від локації: частина водограїв вмикатиметься вранці — з 8:00 до 9:00, інші — з 10:00 до 18:00. Завершуватимуть роботу вони переважно о 21:00–22:00.

Сезон фонтанів у столиці триватиме орієнтовно до середини жовтня, залежно від погодних умов.

Де працюватимуть фонтани в Києві:

Голосіївський район: сквер на вулиці Івана Федорова.

Дарницький район: парк «Позняки», парк Партизанської слави.

Деснянський район: сквер Висоцького-Бикова.

Дніпровський район: парк «Перемога», парк «Аврора».

Оболонський район: сквер на проспекті Володимира Івасюка, 2-В («Сад каменів»), сквер на площі Оболонській, 6.

Подільський район: сквер імені Петра Сагайдачного, сквер Григорія Сковороди, сквер на Щекавицькій площі, Куренівський парк.

Печерський район: сквер на вулиці Архітектора Городецького.

Святошинський район: парк «Совки».

Шевченківський район: парк імені Тараса Шевченка (3 фонтани), парк «Володимирська гірка» (2 фонтани), сквер «Золотоворітський», сквер «Мюнхенський», сквер імені Івана Котляревського, парк «Сирецький», сквер «Літературний», сквер № 2 на Володимирському проїзді, сквер «Литовський», садиба ШРДА.

Нагадаємо, плани столичної влади облаштувати фонтан на місці колишнього пам’ятника Леніну на бульварі Тараса Шевченка викликали хвилю критики.