«Майкл Джексон: Вердикт»: Netflix випустить серіал про суд над зіркою

Netflix випустить документальний серіал «Майкл Джексон: Вердикт» про суд над Майклом Джексоном у 2005 році. Прем’єра трисерійного проєкту запланована на 3 червня, пише Variety.

Серіал присвячений процесу над Джексоном після звинувачень у розбещенні неповнолітнього, висунутих у 2003 році. У 2005-му співака повністю виправдали за всіма пунктами обвинувачення, однак суперечки навколо цієї історії не припиняються навіть після його смерті у 2009 році.

Автори серіалу заявляють, що намагалися показати суд максимально детально та з обох сторін — як з боку обвинувачення, так і захисту. У серіалі з’являться присяжні, свідки, люди з команди захисту Джексона, а також журналісти, які висвітлювали процес.

Режисером проєкту став Нік Грін, а шоуранером — Девід Герман. Продюсери пояснили, що вирішили повернутися до цієї історії через 20 років після суду, оскільки багато деталей процесу так і залишилися маловідомими широкій аудиторії.

Окремий акцент у серіалі зроблять на тому, що камери в залі суду тоді були заборонені. Через це, за словами авторів, суспільство отримувало інформацію лише через телевізійних коментаторів та фрагментарні репортажі медіа.