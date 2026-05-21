На Одещині відновили мозаїчну зупинку «Гребний канал»

Авангардівська селищна рада Одеської області відновила мозаїчну зупинку «Гребний канал» у своїй громаді. Про це журналістці БЖ Ельмірі Еттінгер розповіли в місцевому Центрі культури.

Відновлення відбулося ще в листопаді 2025 року. Над зупинкою працювали художниці й викладачки Марина Глущенко та Анна Лунгул.

Зупинка «Гребний канал» до відновлення.

Відновлена зупинка.

Художниці Анна Лунгул і Марина Глущенко.

Протягом тижня вони очищували мозаїки від графіті й оголошень, а також відновлювали пошкоджені частини композицій.

«Для нас це був виклик і великий досвід. Ми раді, що звернули увагу на цю зупинку, бо разом із нею відкрили для себе цінність монументального мистецтва. Багато людей сприймають такі мозаїки як щось випадкове чи абстрактне, але в них є зміст: там історії про працю, про Україну, про наші пшеничні поля, про людей і культуру. За кожною такою роботою стояли художники, які вкладали в неї роки праці й сенс. І занедбати цю спадщину — означає втратити те, чого ми самі сьогодні майже не створюємо. Зруйнувати завжди легко. А от відтворити заново — інколи вже неможливо», — розповіла БЖ Анна Лунгул.

Проєкт реалізували за ініціативи Авангардівської селищної ради, щоб зберегти місцеву монументальну спадщину. Влітку 2026 року громада планує відновити наступну зупинку — в селі Нова Долина.