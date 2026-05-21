Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

На Одещині відновили мозаїчну зупинку «Гребний канал»

Ельміра Еттінгер 21 травня 2026
407
На Одещині відновили мозаїчну зупинку «Гребний канал»

Авангардівська селищна рада Одеської області відновила мозаїчну зупинку «Гребний канал» у своїй громаді. Про це журналістці БЖ Ельмірі Еттінгер розповіли в місцевому Центрі культури.

Відновлення відбулося ще в листопаді 2025 року. Над зупинкою працювали художниці й викладачки Марина Глущенко та Анна Лунгул.

Зупинка «Гребний канал» до відновлення.
Відновлена зупинка.
Художниці Анна Лунгул і Марина Глущенко.

Протягом тижня вони очищували мозаїки від графіті й оголошень, а також відновлювали пошкоджені частини композицій.

«Для нас це був виклик і великий досвід. Ми раді, що звернули увагу на цю зупинку, бо разом із нею відкрили для себе цінність монументального мистецтва. Багато людей сприймають такі мозаїки як щось випадкове чи абстрактне, але в них є зміст: там історії про працю, про Україну, про наші пшеничні поля, про людей і культуру. За кожною такою роботою стояли художники, які вкладали в неї роки праці й сенс. І занедбати цю спадщину — означає втратити те, чого ми самі сьогодні майже не створюємо. Зруйнувати завжди легко. А от відтворити заново — інколи вже неможливо», — розповіла БЖ Анна Лунгул.

Проєкт реалізували за ініціативи Авангардівської селищної ради, щоб зберегти місцеву монументальну спадщину. Влітку 2026 року громада планує відновити наступну зупинку — в селі Нова Долина.

Зупинка в селі Нова Долина.

Усі фото: Ельміра Еттінгер
Мітки
Новини
Читайте також
BBC готує новий масштабний серіал про Еркюля Пуаро Tesla Cybertruck затонув у озері після невдалої спроби протестувати «режим броду» Levi’s випустила у продаж свою найстарішу модель джинсів, створену у XIX столітті «Майкл Джексон: Вердикт»: Netflix випустить серіал про суд над зіркою
Серіал «Суперники»: «Бріджертони», за яких не соромно 21 травня 2026 Двигун прогресу: як Ламборґіні змінив уявлення про суперкар 21 травня 2026 Венеційська бієнале — виставка, що розмірковує про глобальну нестабільність та стала її частиною 20 травня 2026 Новий фільм Ніколаса Віндінґа Рефна: рецензія з Канн 20 травня 2026 Архітектурний гід Києва: Троєщина 19 травня 2026 Обличчя «Стрічки»: хто прийшов на 12-річчя фестивалю в Києві 19 травня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.