Levi’s випустила у продаж свою найстарішу модель джинсів, створену у XIX столітті

Іван Назаренко 21 травня 2026
Компанія Levi Strauss & Co. представила перевидання однієї з найстаріших моделей джинсів у своїй історії — Levi’s 1870 Nevada. Це майже точна копія робочих штанів Nevada waist overalls із 1870-х років, які стали прототипом майбутніх культових 501-х, пише Hypebeast.

У компанії називають модель відтвореною «стібок у стібок». Для нової версії Levi’s відновила практично всі історичні деталі оригіналу: одноголковий шов на спині, заклепки зразка 1873 року, шкіряний патч по центру пояса, внутрішні кишені з деніму та традиційні шкіряні шайби в конструкції.

Окремо виділяється велика кишеня на лівому стегні — утилітарний елемент, який використовували робітники у XIX столітті для носіння інструментів. Такі практичні деталі згодом і сформували дизайн класичних американських робочих джинсів.

Для перевидання використали тканину, яку залишили фабрики Cone Mills White Oak — цей американський виробник деніму закрився 2017 року. Тканину виготовили на старих човникових верстатах без попередньої обробки, щоб максимально наблизитися до текстури та вигляду оригінальних джинсів XIX століття.

У 2024 році бренд уже випускав історичну модель 9Rivet із архівів 1870-х, але нові Levi’s 1870 Nevada позиціонують як ще точніше та дорожче відтворення раннього американського воркверу. Продаж моделі стартував 20 травня на сайті Levi’s.

