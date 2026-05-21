Tesla Cybertruck затонув у озері після невдалої спроби протестувати «режим броду»

У Техасі правоохоронці витягли з озера електропікап Tesla Cybertruck. Водій транспортного засобу навмисно заїхав у водойму, аби протестувати функцію Wade Mode («режим броду»), повідомила поліція міста Ґрейпвайн.

Інцидент стався біля човнового причалу в парку Кетіс Вудс. За даними поліції, під час експерименту Cybertruck вийшов із ладу та почав набирати воду. Водій та пасажири були змушені залишити автомобіль і викликати рятувальників. Поліція опублікувала фото, на якому сріблястий пікап наполовину затоплений неподалік від берега.

Власника електрокара заарештували. Йому висунули звинувачення в керуванні автомобілем у закритій зоні парку, а також у кількох порушеннях правил безпеки на воді.

Згідно з інструкцією користувача Tesla Cybertruck, функція Wade Mode дозволяє автомобілю долати водні перешкоди, такі як річки або струмки. Режим автоматично підіймає підвіску на максимальну висоту і захищає машину на глибині до 815 мм за умови руху на низькій швидкості — від 2 до 5 км/год.

Перед увімкненням цього режиму водій повинен переконатися, що всі вікна та двері щільно зачинені, а швидкість автомобіля не перевищує 32 км/год. Окрім цього, виробник чітко попереджає, що водій зобов'язаний самостійно оцінювати глибину водойми, оскільки авто може просто застрягти або потонути в м'якому чи мулистому дні.

Tesla Cybertruck — це електричний пікап у стилі кіберпанку, який компанія Ілона Маска презентувала у 2019 році. Перші серійні автівки почали випускати у 2023-му.