BBC готує новий масштабний серіал про Еркюля Пуаро

Британський мовник BBC повертає на телеекрани одного з найвідоміших детективів в історії літератури — Еркюля Пуаро. Канал виграв боротьбу за права на екранізацію книг Агати Крісті у конкуренції з іншими мережами та стримінгами, пише Deadline.

Проєкт уже отримав фінансування — шоу розраховане щонайменше на три сезони. Прем'єра першого сезону запланована на другу половину 2027 року.

Виробництвом серіалу займеться студія Mammoth Screen, яка вже має досвід адаптації творів Крісті (зокрема, серіали «І не лишилось жодного» та «Вбивство — це легко»). А засновник студії Деміен Тіммер свого часу виступав виконавчим продюсером культового серіалу «Пуаро Агати Крісті» з Девідом Суше, який виходив на ITV протягом майже 25 років.

Сценаристом нової адаптації став Бенджі Волтерс («Хрестики-нулики»). Деталі сюжету тримають у таємниці, проте інсайдери зазначають, що Волтерс зміг «вдихнути нове життя» в історію про бельгійського детектива. Зйомки проєкту, який створюється у партнерстві з Agatha Christie Limited, розпочнуться вже цього літа в Ліверпулі та на північному заході Англії.

Наразі триває пошук актора на головну роль. Окрім канонічного Девіда Суше, у різні роки Пуаро грали Джон Малкович і Кеннет Брана.