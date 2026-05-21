Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

BBC готує новий масштабний серіал про Еркюля Пуаро

Артем Черничко 21 травня 2026
29
BBC готує новий масштабний серіал про Еркюля Пуаро

Британський мовник BBC повертає на телеекрани одного з найвідоміших детективів в історії літератури — Еркюля Пуаро. Канал виграв боротьбу за права на екранізацію книг Агати Крісті у конкуренції з іншими мережами та стримінгами, пише Deadline.

Проєкт уже отримав фінансування — шоу розраховане щонайменше на три сезони. Прем'єра першого сезону запланована на другу половину 2027 року.

Виробництвом серіалу займеться студія Mammoth Screen, яка вже має досвід адаптації творів Крісті (зокрема, серіали «І не лишилось жодного» та «Вбивство — це легко»). А засновник студії Деміен Тіммер свого часу виступав виконавчим продюсером культового серіалу «Пуаро Агати Крісті» з Девідом Суше, який виходив на ITV протягом майже 25 років.

Сценаристом нової адаптації став Бенджі Волтерс («Хрестики-нулики»). Деталі сюжету тримають у таємниці, проте інсайдери зазначають, що Волтерс зміг «вдихнути нове життя» в історію про бельгійського детектива. Зйомки проєкту, який створюється у партнерстві з Agatha Christie Limited, розпочнуться вже цього літа в Ліверпулі та на північному заході Англії.

Наразі триває пошук актора на головну роль. Окрім канонічного Девіда Суше, у різні роки Пуаро грали Джон Малкович і Кеннет Брана.

На обкладинці: Девід Суше в ролі Пуаро. Фото: ITV Plc / Granada International / Collection ChristopheL via AFP 
Мітки
Новини
Читайте також
Tesla Cybertruck затонув у озері після невдалої спроби протестувати «режим броду» Levi’s випустила у продаж свою найстарішу модель джинсів, створену у XIX столітті На Одещині відновили мозаїчну зупинку «Гребний канал» «Майкл Джексон: Вердикт»: Netflix випустить серіал про суд над зіркою
Серіал «Суперники»: «Бріджертони», за яких не соромно 21 травня 2026 Двигун прогресу: як Ламборґіні змінив уявлення про суперкар 21 травня 2026 Венеційська бієнале — виставка, що розмірковує про глобальну нестабільність та стала її частиною 20 травня 2026 Новий фільм Ніколаса Віндінґа Рефна: рецензія з Канн 20 травня 2026 Архітектурний гід Києва: Троєщина 19 травня 2026 Обличчя «Стрічки»: хто прийшов на 12-річчя фестивалю в Києві 19 травня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.