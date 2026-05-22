Лауреатами Премії Ґонґадзе 2026 року стали Ольга Руденко та Михайло Ткач

Лауреатами Премії імені Георгія Ґонґадзе у 2026 році стали головна редакторка та співзасновниця англомовного видання The Kyiv Independent Ольга Руденко й керівник відділу розслідувань «Української правди» Михайло Ткач. Про це повідомили організатори премії.

Ольга Руденко була фіналісткою Премії Ґонґадзе у 2024 та 2025 роках. Вона готувала матеріали для низки міжнародних видань, а в травні 2022 року потрапила на обкладинку журналу Time у межах проєкту про лідерів наступного покоління.

Під час отримання нагороди Руденко сказала, що сподівається: Премія Ґонґадзе завжди відзначатиме сміливу й вільну журналістику. За її словами, справді вільний журналіст може бути контроверсійним і незручним, але не має бути компромісним.

Михайло Ткач із 2021 року очолює відділ розслідувань «Української правди». Раніше він працював журналістом і ведучим програми «Схеми» — спільного проєкту «Радіо Свобода» та UA: Перший. Ткач спеціалізується на розслідуваннях про корупцію, незаконне збагачення посадовців і порушення в державних структурах. У 2025 році він був фіналістом Премії Ґонґадзе.

Коментуючи нагороду, Ткач звернувся до тих, хто не хоче, щоб журналісти розповідали суспільству про підкилимні домовленості й таємні зустрічі, де державні питання часто вирішуються на користь приватних осіб.

«Ми будемо знімати їх на пляжах, на узбережжях, у полях і на вулицях, будемо знімати їх на пагорбах. Ми будемо знімати й ми ніколи не здамося», — сказав він.

Премія Ґонґадзе — це відзнака за професійний шлях, послідовність і вірність цінностям журналістики. Її вручають не за окремі матеріали, а за діяльність і вплив медійників упродовж тривалого часу.

Премію заснували у 2019 році Український ПЕН у партнерстві з родиною Георгія Ґонґадзе, Києво-Могилянською бізнес-школою та виданням «Українська правда». Лауреатів щороку визначає Капітула Премії — незалежний орган із дев’яти членів і членкинь.

До Капітули у 2026 році увійшли Мирослава Ґонґадзе, Володимир Єрмоленко, Лев Жиденко, Павло Казарін, Сергій Квіт, Дмитро Лиховій, Іван Любиш-Кірдей, Севгіль Мусаєва та Оксана Романюк.