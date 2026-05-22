Кейт Буш отримала першу нагороду як режисерка — за фільм, знятий під враженням від війни в Україні

Британська співачка Кейт Буш уперше завоювала нагороду як кінорежисерка. Її дебютна анімаційна стрічка «Little Shrew» («Маленька землерийка») перемогла на кінофестивалі Carmarthen Bay Film Festival в Уельсі, який є відбірковим етапом для премії BAFTA. Про це пише Variety.

Чорно-білий мультфільм створений під пісню Буш «Snowflake» з її альбому 2011 року «Fifty Words for Snow». У центрі сюжету — маленьке звірятко, яке блукає зруйнованим від бомбардувань містом у пошуках надії.

Співачка сама написала сценарій та зрежисувала проєкт, взявши за основу власні ескізи та ілюстрації художника Джима Кея. Головна мета фільму — збір коштів для благодійної організації War Child, яка допомагає дітям, що постраждали від війни.

«У 2022 році, коли в Україні спалахнула війна, я вирішила створити антивоєнну анімацію. Мені хотілося привернути увагу до дітей, які опинилися в епіцентрі війни. Спочатку я думала зробити головним персонажем маленьку дівчинку, але зрештою зупинилася на ідеї української землерийки — крихітної, тендітної істоти. Я відчула, що люди можуть виявити більше емпатії до вразливого маленького звірятка, ніж до людини…» — розповіла Кейт Буш.

Творчість співачки переживає нову хвилю популярності після того, як її хіт «Running Up That Hill» прозвучав у четвертому сезоні серіалу «Дивні дива» від Netflix. Тоді трек очолив чарти в багатьох країнах, а згодом перетнув позначку в 1,5 мільярда стримів на Spotify.