Spotify дозволить створювати на платформі легальні ШІ-кавери й ремікси

Аудіостримінговий сервіс Spotify та музична компанія Universal Music Group уклали ліцензійні угоди, які дозволять створювати на платформі легальні фанатські ШІ-кавери й ремікси. Йдеться про угоди у сфері звукозапису та музичного видавництва.

Новий інструмент працюватиме на основі генеративного ШІ. З його допомогою користувачі зможуть створювати кавери й ремікси пісень артистів та авторів, які погодяться брати участь у програмі.

Функція стане платним доповненням для користувачів Spotify Premium. Дату запуску та вартість компанії поки не уточнили.

У Spotify заявляють, що інструмент працюватиме за принципом «згода, зазначення авторства та компенсація». Артисти й автори пісень мають отримувати додатковий дохід від ліцензованих ШІ-каверів і реміксів, створених на платформі.

Водночас компанії не повідомили, які саме артисти Universal Music Group уже погодилися долучитися до програми.

«Те, що ми створюємо, базується на згоді, зазначенні авторства та компенсації для артистів і авторів пісень, які братимуть участь у програмі», — сказав співгенеральний директор Spotify Алекс Норстрьом.

Голова Universal Music Group Люсьєн Ґрейндж зазначив, що ініціатива має підтримувати людську творчість, поглиблювати зв’язок між артистами й фанатами та створювати нові можливості заробітку для музикантів.

Раніше Spotify говорила про плани співпрацювати з великими музичними правовласниками, зокрема Universal Music Group, Sony Music Group, Warner Music Group, Merlin і Believe, над ШІ-продуктами для артистів. У компанії наголошували, що такі інструменти мають створюватися на основі попередніх домовленостей із правовласниками.