Etnodim запустив грант для митців, які працюють із сучасною вишивкою

Бренд вишитого одягу Etnodim запустив Etnodim Embroidery Prize — грантову програму для митців і мисткинь, які працюють із сучасною вишивкою. Переможець або переможниця отримає 100 тисяч гривень на створення нового художнього проєкту та його публічну презентацію, повідомили БЖ у команді бренду.

Програма підтримуватиме авторів, які «використовують вишивку як медіум сучасного мистецтва». Проєкт можна буде представити у форматі виставки, artist talk, перформансу або відеороботи.

Команда Etnodim супроводжуватиме реалізацію проєкту на всіх етапах — від розвитку ідеї до публічної презентації. Також бренд забезпечить медійну підтримку переможцю або переможниці.

«Для Etnodim вишивка — це сучасна художня мова. Ми запускаємо грант, щоби підтримати митців, які працюють із вишивкою, але часто не мають ресурсу повністю реалізувати свої ідеї», — розповідає засновник бренду Андрій Черуха.

Для участі потрібно заповнити онлайн-форму, додати опис і концепцію проєкту, технічний план реалізації, орієнтовний бюджет і візуальні матеріали за наявності. Подавати можна тільки нові проєкти, які раніше не були реалізовані. Заявки приймають до 30 червня включно.

Відбір проходитиме в кілька етапів. Спершу команда премії сформує і оприлюднить шортліст фіналістів, після цього професійне журі обере переможця або переможницю гранту.