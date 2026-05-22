Частину історичних сходів Ейфелевої вежі продали на аукціоні за €450 тисяч

Фрагмент оригінальних сходів Ейфелевої вежі продали на торгах аукціонного дому Artcurial за €450 тисяч. Фінальна вартість лота майже втричі перевищила початкову оцінку експертів, пише Euronews.

Лот є металевою гвинтовою конструкцією заввишки 2,75 метра, яка складається з 14 сходинок. Цей фрагмент був частиною масивних сходів із 1665 сходинок, які з’єднували другий і третій поверхи вежі з моменту її відкриття 1889 року.

Під час модернізації пам'ятки у 1983 році та встановлення сучасних ліфтів старі сходи демонтували та розпиляли на 24 частини. Більшість із них розійшлися по приватних колекціях. Проданий фрагмент останні 40 років зберігався у приватній колекції у Франції.

Інші фрагменти цих історичних сходів сьогодні встановлені у знакових локаціях по всьому світу: наприклад, у садах фонду Yoishii в японській префектурі Яманасі, поруч зі статуєю Свободи в Нью-Йорку та в паризькому Діснейленді.

Попри високу вартість, цей лот не побив історичний рекорд. У 2016 році аналогічну секцію сходів Ейфелевої вежі продали на аукціоні Sotheby's за €523 тисячі.