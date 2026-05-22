В Японії тестують лікування депресії за допомогою аніме-аватарів замість психіатрів

Психіатр із Сицилії Франческо Панто, який нині живе в Японії, тестує незвичний формат психотерапії — консультації через аніме-аватарів, пише AFP.

Дослідник вважає, що манга та аніме можуть допомагати людям легше говорити про психічне здоров’я, особливо тим, хто соромиться звертатися по допомогу.

За словами Панто, у підлітковому віці саме японська попкультура стала для нього емоційною підтримкою. Він виріс на Сицилії, де, як каже сам психіатр, існували жорсткі уявлення про «правильну» маскулінність і самовираження. Водночас герої японських медіа, зокрема персонажі серії ігор Final Fantasy, показували інший тип чоловічих образів, із якими він зміг себе асоціювати.

Шестимісячне дослідження проходило в Університеті Йокогами та завершилося у березні. У ньому взяли участь 20 людей віком від 18 до 29 років із симптомами депресії. Консультації проводилися онлайн, але замість звичайного психолога учасники бачили на екрані аніме-персонажа зі зміненим голосом.

Для експерименту створили шість окремих персонажів у стилі японської манги. Кожен із них мав власні психологічні проблеми: біполярний розлад, ПТСР, тривожність та залежність від алкоголю. При цьому автори дослідження намагалися не робити розлади надто очевидними, аби персонажі залишалися передусім цікавими та емоційно привабливими.

Панто вважає, що так допомагає людям почуватися безпечніше та простіше говорити про власні переживання. Один із учасників дослідження розповів, що погодився взяти участь саме через опис персонажа, який шукає справжню силу, бо це перегукувалося з його особистими проблемами.

Дослідники також перевіряють фізичні показники учасників — сон і серцевий ритм — щоб оцінити, чи може така терапія дійсно зменшувати симптоми депресії.

Окремо команда розглядає можливість у майбутньому поєднати таку систему зі штучним інтелектом, аби частину консультацій проводили вже не реальні психологи, а ШІ-персонажі.

В Японії тема психічного здоров’я досі залишається доволі стигматизованою. За даними, які наводить Всесвітній економічний форум, станом на 2022 рік лише 6% японців користувалися психологічними консультаціями — це значно менше, ніж у Європі чи США.